◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト６―８X広島＝７回途中降雨コールド＝（２０日・神宮）あっけない幕切れだった。雨脚が強まった７回、３度目の中断後、審判団が協議して球審の牧田がゲームセットを宣告。２点を追いかけていたヤクルト・池山監督は「こればっかりはしょうがない」と悔しさを押し殺した。１点を追う２回、古賀の適時二塁打で追いつくと、３回には増田の左越え５号ソロで一度は勝ち越し。４回にはオスナの本拠地