◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）巨人の浅野翔吾外野手が３回に決勝となる今季１号ソロを放った。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏はその打席で見せた成長を解き明かした。改めて能力の高さを感じたよ。浅野の一発は実にいい反応だった。大野が投げた内角カットボールは、いい曲がり方で食い込んできた。もちろん、データが頭に入っていたのか、狙っていた球だったかもしれないが、普通に打ったらフ