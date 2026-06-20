◆ラグビースーパーラグビー・パシフィック（ＳＲＰ）決勝ハリケーンズ―チーフス（２０日、ウェリントン）２０２５―２６シーズンの決勝戦が行われ、レギュラーシーズン１位のハリケーンズが、同２位のチーフスに６０―５で勝利。２０１６年以来、１０年ぶりの優勝を果たした。今季からハリケーンズに加入した日本代表のロック、ワーナー・ディアンズは後半１４分まで出場し、勝利に貢献した。先制はハリケーンズ。前半７