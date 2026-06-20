俳優のジム・キャリー（64）が、再びグリンチ役を演じる話を行っているという。2000年公開の映画「グリンチ」で、タイトルロールである緑色の怪物を演じていたジム、その続編への出演が見込まれている。 【写真】笑顔のジム・キャリー ザ・ハリウッド・リポーターによると、ユニバーサルとイマジン・エンターテイメントが、ドクター・スースによる児童書「いじわるグ