日本代表がチュニジア代表と対戦森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）グループF第2節でチュニジア戦と対戦する。同19日には前日練習が行われ、とある1枚の写真が「栄養価高すぎる」など注目を集めている。日本は初戦のオランダ戦に2-2で引き分けた。第2戦で戦うチュニジアは指揮官が交代し、アルヴェ・ルナール監督が指揮を執る。日本にとってはチュニジアに勝利して決勝トーナメ