元サッカー女子日本代表で、２０１１年Ｗ杯優勝メンバーの鮫島彩さんが２０日、都内で行われた男子Ｗ杯応援イベントに出席した。オランダと対戦した１次リーグ第１戦で貴重な勝ち点１を得て日本代表に、「どんな展開になっても焦らないし、点差に応じたやりたい戦い方を実現できることが強み。連動した崩しもすごいし、この能力が必要になるフィニッシュのところも本当にすごい」と絶賛した。第２戦のチュニジア戦で期待する選