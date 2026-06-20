歌手・田原俊彦が２０日、東京・豊洲ＰＩＴで、８２枚目のシングル「ナニコレ最高！！！」のリリース・パーティーを開催。開演前には囲み取材に応じ、あす２１日でデビュー４７周年を迎える中、楽曲の数が増え続けるベテランならではの悩みも打ち明けた。シングルだけで８２枚。報道陣から「（発売した）順番が分かんなくなるってことはないですか？」と聞かれると、「良いんですか？」と自信満々に切り出し「『哀愁でいと』、