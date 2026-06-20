MLBジャパンが20日、公式インスタグラムを更新し、大谷翔平（31）と妻・真美子さんの第2子誕生を報告した。【写真】大谷＆真美子さん夫妻の第2子誕生、MLBジャパン祝福の投稿投稿で「#大谷翔平 選手が第2子誕生を発表しました」と絵文字を添えて報告。「大谷選手、真美子さん」「おめでとうございます」と締めくくった。また、赤ちゃんの両足のアップショットを添えた。大谷は同日、自身のインスタグラムで報告。英文の画像