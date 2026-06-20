ネットフリックス韓ドラ「Ｄ．Ｐ．−脱走兵追跡官−」や映画「脱走」などに出演する人気個性派俳優のク・ギョファンが、交際を公にしている映画監督のイ・オクソプ氏と同じイベントに登壇し現地で話題を集めたと２０日、現地メディアの日刊スポーツなどが報じた。記事によると１９日、ソウルで行われた映画「群体」のトークイベントにヨン・サンホ監督、ク・ギョファン、イ・オクソプ監督が参加し、作品に関するさまざまな対話