気象庁は20日、新潟県を含む北陸地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。21日の県内は大雨となるところがある見込みです。曇り空が広がった20日午後の新潟市中央区。気象庁は20日、新潟県を含む北陸地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より9日遅く、去年より29日遅い梅雨入りです。新潟県内は大気の状態が不安定となり、21日は大雨となる所がある見込みです。21日午後6時までの24時間に予想される降水量は、下