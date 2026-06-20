20日、新潟県南魚沼市の山中で、新潟市に住む50代男性がクマに襲われケガをしました。 50代男性は午前11時45分ごろ、南魚沼市清水瀬の山中で体長1mほどのクマと遭遇し、右手をかまれたほか、胸を引っかかれるなどしてケガをしました。その後、男性は自力で下山し、南魚沼市内の病院で治療を受けています。 南魚沼警察署は、南魚沼市役所と連携して周辺のパトロールを実施するなどして、注意を呼びかけています。