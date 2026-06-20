ルナール新監督の下、基本から見直しを図っているチュニジア(C)Getty Imagesワールドカップ（W杯）初戦で喫した屈辱的な敗北は、チュニジア代表に小さくない影響をもたらした。現地時間6月14日に行われたスウェーデン代表との北中米W杯のグループステージ初戦で1-5と大敗したチュニジアは、翌15日に今年1月に招聘したばかりだったサブリ・ラムーシ監督を更迭。異例の形でエルヴェ・ルナール監督を招聘した。【動画】中村敬斗の