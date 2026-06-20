電車の忘れ物で最も多い傘について考えてもらおうと、廃棄予定の傘で作られた“お化け”が、名鉄電車に登場しました。愛知県清須市で公開された名古屋鉄道の電車内には、廃棄予定の透明傘で作られた「お化けの中吊り」がズラリ。その名も「GHOSTrain」です。これはリサイクル率の悪い透明傘が大量消費されていることや、電車の忘れ物でも傘が最も多い問題などを考えてもらおうと、名古屋鉄道が企画したプロジェクトです。