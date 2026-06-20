人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）低調日。無理にはしゃいでも、周囲から浮いて空回りしてしまうかも。11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）うまい話に飛びつくと痛い目に。もうけ話は聞き流すこと。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）トレンドを