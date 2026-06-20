◇セ・リーグヤクルト6―8広島（2026年6月20日神宮）ヤクルトは7回降雨コールドで逆転負け。池山監督は「こればっかりはね。しょうがない」とうなだれた。降りしきる雨の中で3度、計45分の中断とグラウンドコンディションが悪い中で投手陣の制球が定まらず、序盤の3点リードを守れず。指揮官は「マウンドさばきは経験値の差が出たのかな」と振り返った。それでも、オスナに神宮では4月19日以来の本塁打となる2打席連発弾