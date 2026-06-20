岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」は5日目を終えた。東日本の準決勝11Rは郡司浩平（35＝神奈川）が1着。新山響平が逃げる展開の中で4番手につけ、内をすくって浮上し、直線で伸びた。「最低限の競走はできた。本当に最低限。ラインを引き連れるレースではなかったし…。今日は何もしていないが脚の感覚は楽だった。決勝は力を出し切るレースをしたい」道中は芳しくないコメントが続いたが、それでも決勝に駒を進めるあ