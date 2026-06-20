第2日、通算11アンダーで首位の荒木優奈＝袖ケ浦CC新袖ニチレイ・レディース第2日（20日・千葉県袖ケ浦CC新袖＝6590ヤード、パー72）昨秋以来の2勝目を狙う荒木優奈が69で回り通算11アンダー、133で首位を守った。67で回った未勝利の藤本愛菜が1打差の2位につけ、66をマークした佐藤心結がさらに1打差で続いた。通算8アンダーの4位に木戸愛とサイ・ペイイン（台湾）、7アンダーの6位に河本結、永井花奈、政田夢乃ら5人が並んだ