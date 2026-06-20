7月に台湾で開催されるワールドカレッジベースボールチャンピオントーナメントに出場する侍ジャパン大学日本代表選考合宿が20日、神奈川県平塚市内で始まった。今春のリーグ戦で国学院大に7連覇を阻止された青学大の最速154キロ右腕・鈴木泰成投手（4年）も参加。あす21日の紅白戦に先発するとあり、精力的に動いた。全日本大学選手権は準決勝の国学院大―関大を悔しさを押し隠しつつ、神宮で観戦。「初めて（大学）選手権の