AI時代に年収を上げるのは、どんなスキルを持つ人か。企業向けにAI研修・開発を提供するデジライズ代表の茶圓将裕さんは「アメリカではAI人材の年収が桁違いで、たとえばAIエンジニアの場合、シニアクラスで20万ドル以上に達すると報じられている。同じように日本のAIエンジニアも国内平均と比べれば明らかに高水準である」という――。※本稿は、茶圓将裕『AI脳 自由な時間が無限に生まれる思考革命』（KADOKAWA）を再編集したも