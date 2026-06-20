2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。ライフ部門の第2位は――。▼第1位｢清潔感のない男性｣ほどこの髪形をしている…｢初対面で一発アウト｣な男性のヘアスタイル3選▼第2位賢い患者は診察室での会話がまったく違う…医師･和田秀樹が｢ご容赦願いたい｣という患者の典型▼第3位そりゃ｢キレる老人｣が大量に生まれるわ…山口周氏｢テクノロジーの進化が中高年から奪った大事なモ