有名企業の「失敗作」を集めた“博物館”が注目を集めている。並べられたのは、任天堂が1995年に発売しわずか1年で姿を消した3Dゲーム機「バーチャルボーイ」、ソニーが規格戦争で敗れた家庭用ビデオ「ベータマックス」など。パリの企画展では3時間待ちの行列ができたと海外メディアが報じている。世界の一流企業の“黒歴史”を展示する狙いとは――。■館長の失敗から始まった「失敗博物館」スウェーデンを拠点に活動する臨床心理