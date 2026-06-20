大谷は昨年4月の第1子誕生時には「父親リスト」入りで離脱ドジャースの大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、育児休暇のためチームを離脱することが発表された。しかし、MLBで導入されている「父親リスト」には登録されなかった。果たして、昨年と今年の違いは何なのか。大谷はこの日、本拠地で行われるオリオールズ戦のスタメンから外れた。ドジャース公式X（旧ツイッター）は「ショウヘイ・オオタニは育児休暇の為にチームを