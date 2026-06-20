【モデルプレス＝2026/06/20】アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】9人組アイドル、新体制で魅せるパフォーマンス◆iLiFE!、新体制で魅せるパフォーマンス4月から開催されたオーディションで新メンバー・真守みゅうが加入し話題のiLiFE!。TikTokで注目を集めた「会いにKiTE！」では、「俺の」の声に応えるよ