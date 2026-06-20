同年代の男女が集まる「結婚式の２次会」に、出会いを求める人は多いもの。とはいえ、共通の知人がいない場合は、会話の輪に入れず、成果ゼロで終わることもあるでしょう。そこで今回は、インターネットユーザーの独身男性406名に聞いたアンケート調査を参考に「知り合いゼロ！アウェーな結婚式２次会で女子と話す方法」という記事をご紹介します。【１】さっさと酔っ払ってオープンな気持ちで接する「先に酔っ払ってしまえば話し