お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が20日までに更新されたYouTubeチャンネル「さらば青春のテレビ大阪チャンネル」に出演し、共演者の中で「一番緊張する」人物について語る場面があった。“ひとクセある本”の著者を招き、気になる事を聞きまくるトーク企画。今回は「妻脳vs.夫脳年上夫のあるある観察記」を発売した、フリーアナウンサー・中村仁美がゲスト出演した。オープニングトークで、森田は「毎回こ