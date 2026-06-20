アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、アメリカメディアは19日、トランプ政権のウィトコフ特使がスイスに向かったと報じました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は19日、イラン側との交渉に当たってきたウィトコフ特使が、スイスに向かったと伝えました。トランプ大統領の娘の夫・クシュナー氏や、アメリカとイランの仲介役を務めるカタールの首相は既にスイス入りしていると報じています。またイラン側も、ア