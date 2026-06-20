記者会見する日本心臓移植学会の澤芳樹代表理事＝20日午後、東京都千代田区日本心臓移植学会は20日、心停止し死亡した人からの心臓提供に向け検討を始めたと表明した。現在、国内での心臓提供は血流が維持されている脳死の人からに限られているが、技術の進歩により可能性が出てきたため。提供件数を増やし、移植を望む患者の待機期間を短縮することを目指す。実施要件や、倫理問題がクリアできるかどうかを検討し、来年初めまで