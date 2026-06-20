【北京＝東慶一郎、台北＝竹内誠一郎】中国当局が、６月に入り台湾本島の東部海域に海警船や調査船などを相次いで派遣し、「管轄権」を主張している。日本とフィリピンによる海域境界に関する交渉に反発しつつ、台湾本島や離島の周辺を航行する示威行動を繰り返しており、台湾の頼清徳（ライチンドォー）政権は警戒を強めている。台湾海巡署（海上保安庁）によると、１８日深夜、中国自然資源省の調査船「向陽紅２２」が台湾本