20日、岐阜市のコインランドリーに79歳の女性が運転する軽自動車が突っ込み、店にいた女性客が軽いケガをしました。20日正午すぎ、岐阜市福富天神前のコインランドリーで「高齢女性の運転する車が店舗と衝突した」と目撃した女性から110番通報がありました。運転していたのは岐阜市に住む79歳の女性で、コインランドリーを利用するため軽自動車をバックで駐車しようとしたところ、そのまま店舗に突っ込ん