県内有数のすいかの産地・新潟市西区で、子どもたちが大玉すいかの収穫作業に挑戦しました。県内有数の産地、新潟市西区で行われたのは大玉すいか「祭ばやし」の収穫体験です。新潟市では地元の農産物について理解を深めてもらおうと毎年収穫体験を企画しています。こちらの涌井農園では、ことしは天候に恵まれ、例年以上に大きなすいかに育ったといいます。「でっかいの見つけたよお母さん、めっちゃでっかい！」参加者の中には、