もはや「上級グレードいらず」な本命仕様の誕生2026年6月3日、トヨタは高級ミニバン「アルファード」を一部改良し、同日より発売を開始しました。今回の改良における最大のトピックは、新グレード「G」の追加です。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが“最強コスパ”な「アルファード本命グレード」です！ 画像で見る（30枚以上）アルファードは2002年に登場した高級ミニバンで、力強いデザインと上質な内装により、ミ