秋の収穫に向け、庄原市内の農家で地域の特産品として栽培するジネンジョが植え付けられました。５月、ジネンジョの植え付けが行われたのは庄原市一木町にある20アールの畑です。地域の特産品を作ろうと地元の農家が同好会をつくり栽培を始めたのは20年ほど前。現在は11人の会員たちで取り組んでいます。ジネンジョがまっすぐに育つよう、土を入れた栽培容器に1600本の種イモを植え付けました。■敷信自然薯同好会藤原