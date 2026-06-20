環境にやさしいエコ活動を広げるイベントがJR広島駅で開かれ、サンフレッチェ広島のアンバサダー森粼浩司さんが登場しました。このイベントは省エネや節電など家庭で出来るエコ活動をPRしようと広島県が開きました。トークショーに登場したサンフレッチェ広島のアンバサダー森粼浩司さんは、環境に配慮している行動として、電気自動車に乗っていることを紹介。新たに始めたい取り組みにつ