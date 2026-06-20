20日午前、長崎市の国道で、トラックがガードパイプに衝突し横転する事故がありました。 20日午前7時半頃、長崎市宿町の国道34号で通行人から「車が横転している」と警察に通報がありました。 警察によりますと、諫早市方面から長崎市方面に向かっていた2トントラックが道路左側のガードパイプに衝突し横転。 運転していた20代の男性は自力で車内から脱出しケガはないということです。 事故の影響で現場付近で