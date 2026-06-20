平和祈念式典で長崎市長が読み上げる「平和宣言」の内容を話し合う起草委員会について、会議録の保存期間を見直す動きが出ています。 長崎市によりますと、「平和宣言」の起草委員会の会議録は市の規定に基づき、原則10年保存したあと、廃棄してきました。 このため、2014年度以前の会議録はすでに廃棄され残っていないということです。 19日に開かれた市議会一般質問で鈴木市長は、「国の内外から注目を集める重要なもの」