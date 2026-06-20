林芳正総務大臣は自治体視察のため来道し、財政破綻から再建中の夕張市を訪れました。（２０２６年６月２０日）林総務大臣は、午後に夕張入りし、鈴木知事や厚谷夕張市長も同行して地元の農協を訪れ、名産の「夕張メロン」の選別作業を視察しました。大臣はその後、市内の複合施設を訪れ地域再生に向けた取り組みなどについて説明を受けました。（ 林総務大臣）「夕張市が自らの責任による健全な行財政運営の下で、未来志向の取り