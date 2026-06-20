性別の役割分担などをめぐる無意識の偏見や思い込みについて考えるイベントが20日、長崎市で開催されました。 イベントでは、馬場副知事と、長与町で社会福祉法人を運営する貞松 徹さんが登壇しました。 馬場副知事 「（女性）1人だけだと意見を言いづらい。マジョリティにおされてしまうところもあるのかなと」 馬場副知事は、女性職員から「意見を言いやすくなった」と言われたエピソードなどを紹介し、自身が長崎