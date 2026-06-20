歌手・田原俊彦が２０日、東京・豊洲ＰＩＴで、８２枚目のシングル「ナニコレ最高！！！」のリリース・パーティーを開催。開演前には囲み取材に応じ、１歳になった初孫について目を細め、語った。娘のタレント・田原可南子は２０２４年に俳優・高良健吾と結婚し、２５年３月に第１子出産を発表した。孫について「うれしいです。僕もまだ２、３回しか会ってない」と明かしながら、「まあ元気にそろそろ歩くんじゃない？」と歩く