「休みたい」「悩み事を相談したい」産後の疲れや慣れない育児に悩む母親の心と体を支える“産後ケア”が新潟県内でも広がってきている。しかし、市町村によってその認知度には温度差があるようだ。産後ケアの現状を取材した。 ■「少し休みたい」生後5カ月の赤ちゃんと一緒に“産後ケア”施設へ 新潟市西区に26年3月にオープンした産後ケア施設『ikka』。 午前10時、助産師2人が母親の草なぎ春香さんと生後5カ月