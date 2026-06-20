イノシシによる農作物の被害が増えている新潟県長岡市川口地域で6月18日、住民と専門家が農地の被害状況を調査し、今後の対策を話し合いました。 18日、長岡市川口地域の武道窪集落で行われたイノシシ被害の現地調査。 地元の農家や鳥獣被害対策の専門家など約20人が参加し、去年被害のあった田んぼなどを見て回りました。 こちらの男性は去年9月、収穫を控えた田んぼにイノシシに入られ、稲穂が倒される被害に遭ったと言いま