歌手・田原俊彦が２０日、東京・豊洲ＰＩＴで、８２枚目のシングル「ナニコレ最高！！！」のリリース・パーティーを開催。開演前には囲み取材に応じ、あす２１日で、活動４７年を迎える中での本音も明かした。囲みでも田原はエンジン全開で「カモーン！」と絶叫しながら頭よりも高く、軽快に足上げを何度も披露し、状態の良さを証明。「いつもはこれ（取材）が終わってからストレッチするんですよ。きょうはちゃんと２０分ぐら