【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 vs 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）【画像】ベッカム、シャキーラ、トム・クルーズ…W杯に集結したセレブサッカー日本代表は日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦。メキシコのモンテレイで開催される一戦の予想スタメンを整理したい。第1節のオランダ戦（6月15日）は2−2のドロー決着。このチュニジア戦で勝点3を奪