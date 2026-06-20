◇スーパーラグビー・パシフィックプレーオフ決勝ハリケーンズ60―5チーフス（2026年6月20日ニュージーランド・ウェリントン）南半球最高峰リーグはプレーオフ決勝が行われ、日本代表のLOワーナー・ディアンズ（24）擁するハリケーンズがチーフスに60―5で大勝し、16年以来10年ぶり2度目の優勝を果たした。リーグワンのBL東京から期限付き移籍中のディアンズは先発し、後半14分ごろまでプレー。序盤にラインアウトステ