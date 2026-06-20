検察官の仕事の内容ややりがいについて知ってもらおうと、最高検と法務省がきょう（20日）、大学生向けの説明会を開きました。法務省できょう（20日）開かれたのは、大学生を対象にした説明会です。司法試験の受験者数が減少傾向にあることを受けて、法曹界に馴染みのない人にも検察官の仕事の内容ややりがいを知ってもらおうと、最高検と法務省が主催。去年に続き2回目となる今回は、94人が参加しました。説明会では、新人やベテ