アメリカの大統領専用機エアフォースワンの新たな機体が公開されました。この機体は中東のカタールから贈られ、改修が進められていました。【映像】新たな機体から降りてくるトランプ氏トランプ大統領「これほどの機体は二度と現れないだろう。極めてユニークな機体だ。世界一豪華な飛行機と見なされている」19日、首都ワシントン近郊にあるアメリカ軍の基地で公開された新たな大統領専用機はこれまでの白と水色を基調としたデ