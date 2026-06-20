メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手が20日、第2子が誕生したことを発表しました。【映像】ドジャース・大谷翔平が第2子誕生を発表大谷選手は自身のインスタグラムで「無事に生まれてきてくれてありがとう」などと妻の真美子さんと連名で英語でのメッセージを投稿しました。19日には「父親としての役割のため」としてオリオールズ戦のスタメンから外れていました。（ANNニュース）