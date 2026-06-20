「ヤクルト６（降雨コールド）８広島」（２０日、神宮球場）ヤクルトは無念の降雨コールド負けを喫した。連勝が２で止まり首位から陥落。３位に転落した。降雨の影響で３度の中断を挟むなどバタバタした展開となった。打線は１点を追う二回２死一塁から古賀の右中間適時二塁打で１点を奪って同点とした。三回には増田の左越え５号ソロで勝ち越し。四回はオスナの左越え４号２ランで加点した。４点を追う六回はオスナが中越