“永遠のアイドル”歌手の田原俊彦（65）が20日、東京・豊洲PITで、82枚目シングル「ナニコレ最高!!!」リリース記念イベント「TOSHIHIKO TAHARAニューシングル・リリース・パーティ2026」を行った。現在開催中のサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会について「時間帯があわないので」としつつ、明日の対チュニジア戦については期待を寄せた。主力選手をケガで欠く日本代表の現状を「久保君もひざを痛めて、どんどん削られて…