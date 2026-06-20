子どもたちに指示を出す鴨居ＳＣのコーチで、サッカー日本代表伊東選手の父利也さん＝５月、横須賀鴨居中サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会の日本代表は２１日（日本時間）、１次リーグ第２戦でチュニジアと対戦する。同リーグ突破へ重要な一戦となる攻撃のキーマンの一人が、２大会連続出場の神奈川県横須賀市出身、伊東純也選手（３３）＝ゲンク＝だ。小学校時代は鴨居ＳＣのコーチとして指導するなど、そばで