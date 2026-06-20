【その他の画像・動画等を元記事で観る】累計発行部数210万部（電子版を含む）を超え、数多くのマンガ賞を受賞する大ヒットコミック『正反対な君と僕』（著：阿賀沢紅茶）。2026年1月期にTVアニメ化され、アニメ第1期も話題を集めた。この度、第2期PV第3弾が解禁された。公開されたPV第3弾では、高校3年生になり、受験勉強の始まりとともに変化していく鈴木と谷の切なげな心境が描かれている。素直な想いをポツリとこぼした東の言